Zürich (SID) - Die Weißrussin Marina Arsamasowa hat bei der Leichtathletik-EM in Zürich überraschen Gold über 800 m gewonnen. Die 26-Jährige verwies in neuer europäischer Jahresbestzeit von 1:58,15 Minuten die Titelverteidigerin Lynsey Sharp (1:58,80/Großbritannien) auf Platz zwei. Bronze holte sich die Polin Joanna Jozwik (1:59,63). Eine deutsche Läuferin war nicht am Start.