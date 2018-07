Zürich (dpa) - Sabrina Mockenhaupt hat vorzeitig den Marathon bei der Leichtathletik-EM in Zürich beendet. Die 33-jährige Läuferin von der LG Sieg klagte über Knöchelprobleme und stieg nach gut 20 Kilometern aus. Mockenhaupt war bereits am Dienstag über 10 000 Meter am Start gewesen und Sechste geworden. Weitere deutsche Marathon-Starterinnen sind Mona Stockhecke und Katharina Heinig.

