Berlin (dpa) - Der Journalist und Autor Peter Scholl-Latour ist tot. Er starb im Alter von 90 Jahren in Rhöndorf am Rhein nach schwerer Krankheit, wie die Ullstein-Buchverlage in Berlin mitteilten. Scholl-Latour war mit Reportagen über ferne Länder bekanntgeworden und schrieb Bestseller wie "Der Tod im Reisfeld". Viele seiner mehr als 30 Bücher erzählen von Krisen, Konflikten und Kriegen. Scholl-Latour prägte nachhaltig das Bild der Deutschen von der arabischen Welt, von Asien und von Afrika.

