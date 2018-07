Deutsche Männer-Staffel mit Vorlaufsieg ins Finale

Zürich (dpa) - Die deutsche Männer-Staffel steht bei den Leichtathletik-Europameisterschaften im Finale über 4 x 100 Meter. Julian Reus (Wattenscheid), Sven Knipphals (Wolfsburg), Alexander Kosenkow (Wattenscheid) und Lucas Jakubczyk (Berlin) siegten am Samstag in Zürich bei ihrem Ausscheidungsrennen in der deutschen Jahresbestzeit von 38,15 Sekunden. Den ersten Vorlauf hatte Favorit Großbritannien in 38,26 Sekunden gewonnen.

EM-Aus für deutsche Frauen-Sprintstaffel: Wechsel verpatzt

Zürich (dpa) - Die deutsche Sprintstaffel der Frauen hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Zürich das Finale verpasst. Das Quartett des Titelverteidigers verpatzte am Samstag im Vorlauf den Wechsel zwischen Rebekka Haase (Thum) und Tatjana Pinto (Münster). Startläuferin war Josefina Elsler (Paderborn). Schlussläuferin Verena Sailer aus Mannheim kam erst gar nicht zum Einsatz.

Zehn Wochen nach Verletzung: Reus kehrt in BVB-Startelf zurück

Stuttgart (dpa) - Zehn Wochen nach seiner schweren Verletzung am Sprunggelenk ist Fußball-Nationalspieler Marco Reus im DFB-Pokalspiel bei den Stuttgarter Kickers in die Startelf von Borussia Dortmund zurückgekehrt. BVB-Trainer Jürgen Klopp brachte den 25-Jährigen neben Henrich Mchitarjan und Pierre-Emerick Aubameyang im offensiven Mittelfeld. Reus hatte im Testländerspiel der Nationalmannschaft am 6. Juni in Mainz gegen Armenien einen Syndesmosebandriss und einen knöchernen Bandausriss am Fersenbein erlitten. Wegen der Verletzung hatte er den deutschen Titeltriumph in Brasilien verpasst.

Schweinsteiger verpasst Saisonstart - Länderspiele stark gefährdet

München (dpa) - Ohne Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger muss der FC Bayern München in die neue Bundesliga-Saison starten. Der 30 Jahre alte Vize-Kapitän laboriert noch an den Nachwirkungen des WM-Einsatzes in Brasilien und befindet sich unter anderem wegen erneuter Patellasehnen-Probleme am Knie noch nicht einmal im Lauftraining, wie Trainer Pep Guardiola am Samstag berichtete. Schweinsteiger werde noch auf unabsehbare Zeit fehlen.

Wittmann auch am Nürburgring auf der Pole - Ekström Vorletzter

Nürburg (dpa) - DTM-Spitzenreiter Marco Wittmann hat sich auf dem Nürburgring seine dritte Pole Position der Saison gesichert und ist auf dem Weg zum Titel kaum noch aufzuhalten. Als einziger BMW-Fahrer im letzten Qualifikationsabschnitt verwies er Edoardo Mortara am Samstag auf Rang zwei. Titelverteidiger Mike Rockenfeller wurde Dritter vor drei weiteren Audi-Piloten. Wittmann-Verfolger Mattias Ekström landete aber nur auf dem vorletzten Platz.

Eröffnungsfeier der Olympischen Jugendspiele in Nanjing begonnen

Nanjing (dpa) - Mit einem großen Feuerwerk hat am Samstag die bunte Eröffnungsfeier der Olympischen Jugendspiele im ostchinesischen Nanjing begonnen. Unter den Ehrengästen war neben Staats- und Parteichef Xi Jinping und dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, auch UN-Generalsekretär Ban Ki Moon. Bis zum 28. August treten mehr als 3700 Athleten im Alter von 14 bis 18 Jahren aus rund 200 Ländern an.

Slalom-Kanute Schubert sichert sich erneut Gesamtweltcup-Sieg

Augsburg (dpa) - Slalom-Kanute Sebastian Schubert hat seinen Titel als Gesamtweltcup-Sieger aus dem Vorjahr verteidigt. Der 26-Jährige aus Hamm paddelte am Samstag im Kajak-Einer bei der abschließenden Weltcup-Station in Augsburg überlegen zum Tagessieg und sprang damit auch im Gesamtklassement noch von Rang drei auf Platz eins. Gesamtdritter hinter dem Tschechen Vit Prindis wurde Lokalmatador Hannes Aigner, der auf der Olympia-Strecke von 1972 zuvor knapp den Finaleinzug verpasst hatte.