La Redoute (SID) - Der belgische Radprofi Tim Wellens hat das sechste Teilstück der Eneco Tour gewonnen und durch seinen ersten Profisieg die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Am Samstag kam der 23-Jährige vom Team Lotto Belisol nach 173,3 km von Heerlen nach La Redoute mit 50 Sekunden Vorsprung auf den Niederländer Lars Boom (Belkin) und dessen Landsmann Tom Dumoulin (Giant-Shimano) ins Ziel.

Wellens geht am Sonntag mit einem Vorsprung von sieben Sekunden auf Boom in die letzte Etappe der 10. Auflage der Rundfahrt durch Belgien und die Niederlande. Dumoulin (+13 Sekunden), der am Vortag das Zeitfahren gewonnen hatte, ist Dritter. Deutsche Fahrer sind im Kampf um den Gesamtsieg chancenlos.

Die Schlussetappe führt über 183,4 km von Riemst/Belgien nach Sittard-Geleen/Niederlande. Vorjahressieger Zdenek Stybar (Tschechien/Quick Step) war am Donnerstag nach einem schweren Sturz ausgeschieden. Der deutsche Meister André Greipel (Rostock) stieg wegen einer Erkältung aus.