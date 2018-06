Berlin (SID) - Sascha Klein und Tina Punzel werden bei der Heim-EM in Berlin am Montag im Team-Wettbewerb um die ersten Medaillen der Wasserspringer kämpfen. Das Dresdner Duo setzte sich in einem internen Ausscheidungswettbewerb gegen die Berliner Patrick Hausding/Maria Kurjo durch. Klein/Punzel hatten bei der EM vor einem Jahr in Rostock im Team Silber gewonnen.

"Das ist ein offizieller Wettbewerb, ich wäre gerne gesprungen. Aber wir haben sportlich verloren", sagte Synchron-Weltmeister Hausding am Samstag. Den kurzfristigen internen Selektions-Wettkampf sieht der 25-Jährige aber kritisch: "Die Herangehensweise müssen wir nochmal überdenken."

Beim Teamspringen darf jede Nation einen Mann und eine Frau nominieren, die jede der sechs Sprunggruppen präsentieren müssen. Beide müssen zudem sowohl vom 3-m-Brett als auch vom Turm antreten, es sind also Allrounder gefragt. Da es kein Streichresultat gibt, werden alle erzielten Punkte addiert. Das Paar mit den meisten Punkten gewinnt.