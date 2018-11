Augsburg (SID) - Der Slalom-Kanute Sebastian Schubert aus Hamm hat wie im Vorjahr den Gesamtweltcup im Kajak-Einer gewonnen. Beim Finale in Augsburg auf dem Olympia-Eiskanal von 1972 feierte der 26-Jährige einen überlegenen Triumph und schob sich mit der doppelten Punkteprämie in der Gesamtwertung vom dritten auf den ersten Platz vor. Der Weltcup-Abschluss war der letzte Test für die Weltmeisterschaften im September in den USA.

Mit 272 Zählern lag Schubert in der Endabrechnung vor dem in Augsburg fünftplatzierten Tschechen Vit Prindis. Der Olympiadritte und Lokalmatador Hannes Aigner hatte unerwartet das Finale der besten zehn Fahrer verpasst und musste sich mit Platz 13 begnügen. Im Gesamtweltcup büßte Aigner damit seine Führung ein und fiel auf Platz drei zurück.