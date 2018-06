Salzburg (dpa) - Der in den österreichischen Alpen verunglückte Höhlenforscher ist nach seiner Bergung in ein Krankenhaus nach Salzburg geflogen worden. Der Patient sei in einem guten Allgemeinzustand, sagte eine Kliniksprecherin. Der 27-Jährige habe ein leichtes Schädelhirntrauma, eine Becken- und Rippenfraktur an der linken Körperseite sowie viele Prellungen und Blutergüsse erlitten. Der Höhlenforscher aus Polen war am Donnerstag in der sogenannten Jack-Daniel's-Höhle bei Salzburg sieben Meter in die Tiefe gestürzt. In mehreren Etappen brachten ihn Spezialkräfte nach oben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.