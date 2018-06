Abtenau (dpa) - Der in Österreich abgestürzte Höhlenforscher ist seit dem frühen Morgen wieder an der frischen Luft. Dem Patienten gehe es so weit ganz gut, sagte Maria Riedler von der Bergrettung Salzburg. Ein für Nachtflüge geeigneter Bundesheer-Hubschrauber bringe ihn ins Krankenhaus. Der Forscher aus Polen war am Donnerstag in der Jack-Daniel's-Höhle bei Salzburg abgestürzt. Spezialkräfte brachten ihn auf einer Trage aus 250 Metern Tiefe in mehreren Etappen immer weiter nach oben. An der Bergungsaktion waren mehr als 100 Helfer beteiligt, darunter auch Retter der bayerischen Bergwacht.

