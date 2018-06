New York (AFP) Mit seiner Resolution gegen die Dschihadisten im Irak und in Syrien will der UN-Sicherheitsrat die Finanzierung der extremistischen Gruppen und die Rekrutierung von Kämpfern unterbinden. Das Gremium beruft sich auf Kapitel VII. der UN-Charta - das bedeutet, dass die internationale Staatengemeinschaft gegebenenfalls auch Gewalt anwenden kann. Im Folgenden die wichtigsten Punkte der am Freitag einstimmig angenommenen Resolution:

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.