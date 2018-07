Nairobi (AFP) Wegen der Ebola-Epidemie schließt Kenia ab Mittwoch seine Grenzen für Reisende aus den am schlimmsten betroffenen Ländern Liberia, Sierra Leone und Guinea. Das teilte die kenianische Regierung am Samstag mit. Ebenfalls ab Mittwoch wird es keine Flüge von Kenia Airways in die Hauptstädte Liberias und Sierra Leones, Monrovia und Freetown, geben. Zu Guineas Hauptstadt Conakry unterhält Kenias nationale Fluggesellschaft keine Verbindung.

