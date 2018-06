Washington (AFP) Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) hat Kritik am geplanten Prostitutionsgesetz geübt und von einer "Phantomdebatte" gesprochen. "Wir müssen die wirklichen kritischen Felder in diesem Bereich stärker in den Fokus nehmen", sagte die CDU-Politikerin der "Bild"-Zeitung vom Samstag. "Begleitkriminalität wie Gewalt, Zwangsprostitution und Menschenhandel sowie die Phänomene der Armuts- und Straßenprostitution" müssten konsequent bekämpft werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.