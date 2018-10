Washington (AFP) Das Weiße Haus hat Russland "provokatives Handeln" im Ukraine-Konflikt vorgeworfen. Moskau müsse seine "extrem gefährlichen und provokativen" Versuche zur Destabilisierung der Ukraine unterlassen, erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Caitlin Hayden, am Freitag. In den vergangenen Wochen habe es eine "Eskalation" russischen Handelns gegeben, die die bereits angespannte Lage in der Ostukraine weiter verschärfe.

