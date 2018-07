Brasilia (dpa) - Nach dem Unfalltod des brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Eduardo Campos soll die Umweltschützerin Marina Silva an seiner Stelle bei der Wahl antreten. Als Herausforderin des Staatsoberhaupts Dilma Rousseff gehe Silva den Weg der Sozialistischen Partei weiter, teilte PSB-Chef Roberto Amaral mit. Der 49-jährige Campos war am Mittwoch bei einem Flugzeugabsturz in Santos ums Leben gekommen. Silva kandidierte bislang für die Vizepräsidentschaft bei den Wahlen vom 5. Oktober.

