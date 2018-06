Recife (AFP) In Brasilien haben rund 130.000 Menschen von dem tödlich verunglückten sozialistischen Präsidentschaftskandidaten Eduardo Campos Abschied genommen. Nach Angaben der Polizei defilierten sie am Sonntag im nordöstlichen Recife am Sarg vorbei und erwiesen dem Politiker die letzte Ehre. Anschließend wurde im Beisein von Präsidentin Dilma Rousseff ein Gottesdienst gefeiert.

