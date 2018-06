Köln (dpa) - Die Spielemesse Gamescom ist in Köln zu Ende gegangen. Mit insgesamt rund 335 000 Besuchern an fünf Messetagen kamen etwas weniger Gäste als im vergangenen Jahr. Nach Klagen im Vorjahr über lange Wartezeiten und zu volle Hallen wurden die Tageskontingente etwas verkleinert. Die Gamescom war am Mittwoch offiziell an den Start gegangen. Einen Tag zuvor hatten die großen Konsolenhersteller Sony und Microsoft neue Spieletitel für die Playstation 4 und Xbox One präsentiert.

