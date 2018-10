Berlin (AFP) Die Bundestagsausschüsse für Auswärtiges und Verteidigung wollen am Montag in Sondersitzungen über die Lage im Irak und in Syrien beraten. Der Auswärtige Ausschuss wird am Montagnachmittag zusammenkommen, wie die Grünen am Sonntag mitteilten. Nach dem Willen der Fraktion soll dort Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) den Abgeordneten Auskunft darüber geben, wie die Bundesregierung auf die Lage in den beiden Krisenländern reagieren will.

