Bagdad (AFP) Bei ihrem Vorstoß zur Rückeroberung des größten irakischen Staudamms aus der Hand der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) haben kurdische Kämpfer mit Unterstützung der US-Luftwaffe am Sonntag Geländegewinne gemacht Die Hälfte des Staudamms am Tigris im Nordirak sei bereits eingenommen, sagte der kurdische Generalleutnant Abdulrahman Korini der Nachrichtenagentur AFP.

