Berlin (dpa) - Rekord-Cupsieger FC Bayern München startet heute mit der Partie bei Preußen Münster in den DFB-Pokal. Vier Tage nach der 0:2-Niederlage im Supercup-Finale gegen Borussia Dortmund geht das Team von Trainer Pep Guardiola als klarer Favorit in die Partie gegen den ambitionierten Drittligisten. Auch Werder Bremen, der SC Freiburg, 1899 Hoffenheim, der SC Paderborn, der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg wollen sich auf dem Weg in die zweite Runde nicht von unterklassigen Clubs stoppen lassen.

