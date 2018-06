Edmonton (SID) - Die deutschen U20-Fußballerinnen haben bei der WM in Kanada das Halbfinale erreicht. Die Auswahl von DFB-Trainerin Maren Meinert setzte sich im Viertelfinale in Edmonton gegen den Gastgeber mit 2:0 (1:0) durch und kämpft nun in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1.00/Eurosport) in Montreal gegen Frankreich oder Südkorea um den Einzug ins Endspiel.

"Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir haben hart dafür gearbeitet ins Halbfinale zu kommen. Es ist immer unser Ziel, bis zum Ende im Turnier zu bleiben und unter die letzten Vier zu kommen. Wir sind unheimlich glücklich und erleichtert, dass wir das geschafft haben. Ich hoffe, dass wir jetzt schnell regenerieren können, um dann mit diesem Selbstbewusstsein in das Halbfinale zu gehen und auch dieses Spiel noch zu gewinnen", sagte Meinert.

Vor 22.241 Zuschauern im Commonwealth Stadium trafen Pauline Bremer (24.) von Turbine Potsdam und Rebecca Knaak (82.) von Bayer Leverkusen für die deutsche Auswahl. Der Vizeweltmeister hatte aber Glück, dass Bremers vierter Turniertreffer trotz der Abseitsstellung der 18-Jährigen zählte.

Wenige Stunden zuvor hatten die USA den Einzug in die Vorschlussrunde überraschend verpasst. Der Titelverteidiger unterlag in Toronto Nordkorea im Elfmeterschießen mit 1:3, nach der Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 1:0) gestanden. Der Titelträger von 2006 trifft nun am Mittwoch auf Nigeria oder Neuseeland.