Al-Kosch (AFP) Strategischer Erfolg im Kampf gegen die Dschihadisten im Irak: Kurdische Peschmerga haben am Sonntag nach Angaben offizieller Vertreter den größten Staudamm des Landes aus der Hand der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) zurückerobert. Der von IS-Milizen am 7. August eroberte Staudamm ist von entscheidender strategischer Bedeutung. Die USA unterstützten die Peschmerga durch Angriffe auf IS-Stellungen aus der Luft.

