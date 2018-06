Al-Kosch (AFP) Strategischer Erfolg im Kampf gegen die Dschihadisten im Irak: Unterstützt von der US-Luftwaffe haben kurdische Peschmerga am Sonntag nach Angaben offizieller Vertreter den größten Staudamm des Landes aus der Hand der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) zurückerobert. Die IS hatte den strategisch wichtigen Staudamm nördlich von Mossul am 7. August unter ihre Kontrolle gebracht.

