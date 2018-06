Teheran (AFP) Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiya Amano, hat am Sonntag in Teheran Gespräche über das iranische Atomprogramm begonnen. Amano kam am Vormittag mit dem iranischen Außenminister Dschawad Sarif zusammen. Anschließend standen Gespräche mit Präsident Hassan Ruhani und dem Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, auf dem Programm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.