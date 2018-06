Tokio (AFP) Nach anhaltendem Starkregen im Westen Japans sind durch Erdrutsche und Überschwemmungen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben starb am Sonntag in der Stadt Kyoto ein Mann, der beim Stapeln von Sandsäcken von einem über die Ufer getretenen Fluss mitgerissen wurde. In der nahe gelegenen Präfektur Ishikawa wurde eine 74-jährige Frau einem Fernsehbericht zufolge Opfer eines Erdrutsches.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.