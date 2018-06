Berlin (dpa) - Angesichts der Gräueltaten der Terrormiliz IS fordern immer mehr Politiker auch deutsche Waffenlieferungen in den Irak. Während sich die Bundesregierung bisher nicht festlegte, signalisierte Vizekanzler Gabriel Bereitschaft, die Gegner der Islamisten aufzurüsten: "Wir können nicht zusehen, wie bis an die Zähne bewaffnete Fanatiker Tausende unschuldige Menschen umbringen und deren Verteidiger keine wirksamen Mittel zum Schutz haben", zitierte ihn der "Spiegel". Der britische Premier Cameron und Luxemburgs Außenminister Asselborn warnten vor einer Bedrohung auch Europas durch die IS.

