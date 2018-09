Berlin (dpa) - Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine haben nahe Lugansk ein Kampfflugzeug vom Typ Mig-29 abgeschossen. Der Pilot konnte sich per Schleudersitz retten, wie ein Militärsprecher sagte. Die Aufständischen berichteten zudem vom Abschuss eines Jagdbombers Typ Suchoi Su-25, dessen Pilot sich ebenfalls gerettet habe. Auch am Boden tobten weiter heftige Gefechte zwischen Armee und Aufständischen. Ein Krisentreffen der Außenminister am Abend in Berlin soll den Kreislauf der Gewalt durchbrechen.

