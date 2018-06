Zürich (SID) - Großbritanniens Laufstar Mo Farah hat bei der Leichtathletik-EM in Zürich den Doppelschlag geschafft und nach den 10.000 auch die 5000 m gewonnen. Der 31 Jahre alte Doppel-Olympiasieger setzte sich im Letzigrund in 14:05,82 Minuten vor dem Aserbaidschaner Hayle Ibrahimow (14:08,32) sowie seinem britischen Landsmann Andy Vernon (14:09,48) durch und erreichte einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere.

Im langsamsten EM-Rennen seit 1946 lief der deutsche Meister Richard Ringer in 14:10,92 Minuten auf einen starken vierten Platz, Arne Gabius (Tübingen/14:11,84) wurde Siebter. Gabius hatte 2012 bei der EM in Helsinki Silber hinter Farah gewonnen.

Für Farah war es nach 2010 und 2012 der dritte EM-Titel über 5000 m und das vierte Europameisterschafts-Gold überhaupt. Der gebürtige Somalier war schon mit dem Sieg über 10.000 m zum ersten männliche Leichtathleten mit fünf Einzelmedaillen bei Europameisterschaften geworden.

Mit seinem sechsten Edelmetall egalisierte er nun auch die Männer-Bestmarke von Harald Schmid (Gelnhausen), Pietro Mennea (Italien), Roger Black und Linford Christie (beide Großbritannien), die aber jeweils mindestens eine Staffel-Medaille gewonnen haben.