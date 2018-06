Monrovia (AFP) Nach einem Überfall bewaffneter Angreifer sind laut Augenzeugenberichten 29 Kranke aus einer Ebola-Isolierstation in Liberia geflohen. Die Täter hätten die Türen aufgebrochen und die Krankenstation in der Hauptstadt Monrovia verwüstet, sagte die Augenzeugin Rebecca Wesseh am Sonntag. Alle Patienten seien geflohen. Der Chef des liberianischen Krankenpflegerverbandes, Georges Williams, bestätigte den Bericht.

