Köln (dpa) - Sat.1 schoss in den Quotenhimmel, während Michael Wendler und Claudia Effenberg in den Keller mussten:

Mit viel Zuschauerinteresse ist die Reality-Show "Promi Big Brother - Das Experiment" in die zweite Staffel gestartet. Der kameraüberwachte Wohncontainer hat zwei Bereiche: Die Bewohner in der oberen Etage schwelgen im Luxus, wohingegen die anderen in einer Art Kellerverlies nur mit dem Nötigsten ausgestattet sind.

Schlagersänger Michael Wendler (42, "Sie liebt den DJ") musste gleich zum Start am Freitagabend nach unten. Später folgte Claudia Effenberg (48), Ex-Frau der Fußballer Thomas Strunz und Stefan Effenberg.

Die zweite "Promi Big Brother"-Staffel begann mit dem Einzug der Kandidaten. Zwei Wochen werden sie rund um die Uhr gefilmt, müssen allerlei Spiele und Aufgaben bewältigen. Die Fernsehzuschauer stimmen täglich darüber ab, welcher Promi vom Loft in den Keller ziehen muss. Sie entscheiden auch, wer am Ende als Sieger 100 000 Euro gewinnt. Jochen Schropp (35) moderiert die Show mit Cindy aus Marzahn (42).

Seit dem Jahr 2000 läuft "Big Brother" im deutschen Fernsehen. Im September 2013 zeigte Sat.1 erstmals die Promi-Variante. Nachdem damals Jenny Elvers-Elbertzhagen (42) den Container als Gewinnerin verließ, sind nun erneut zwölf mehr oder weniger bekannte Kandidaten eingezogen, darunter Hamburgs Ex-Innensenator Ronald Schill (55).

Der frühere Richter und Politiker durfte erst einmal im wohnlicheren Obergeschoss bleiben. Mit ihm lebten dort zunächst: der Neue-Deutsche-Welle-Sänger Hubert Kah (53, "Sternenhimmel"), der per Adoption zum Prinzen geadelte Mario-Max zu Schaumburg-Lippe (36), Ex-"Bachelor" Paul Janke (32), Schauspielerin Liz Baffoe (44, "Lindenstraße") und die Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Ela Tas (22).

In den Keller mussten neben Michael Wendler und Claudia Effenberg: die ehemalige TV-Polizistin Alexandra Rietz (43, "K11 - Kommissare im Einsatz"), der "Wer wird Millionär"-Kandidat Aaron Troschke (25), die frühere Porno-Darstellerin Mia Julia Brückner (27, "Mia Magma") und das Unterwäschemodel Janina Youssefian (31), die vor Jahren als "Teppichluder" von Dieter Bohlen Schlagzeilen machte.

Sat.1 sprach von einem "glänzenden Auftakt" der zweiten "Promi Big Brother"-Staffel. Zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr erreichte die Start-Liveshow am Freitagabend 3,16 Millionen Zuschauer. Im Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 12,2 Prozent. Die erste Tageszusammenfassung folgte am Samstagabend ab 22.15 Uhr mit insgesamt 2,84 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,5 Prozent zu dieser späteren Sendezeit.

Sat.1 konnte die Privatsender-Konkurrenz damit auf Abstand halten. Der Start in die zweite Staffel gelang fast noch besser als 2013 bei der ersten Staffel: Damals ging der Marktanteil nach der Auftakt-Liveshow deutlich nach unten.

