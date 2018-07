Nürburgring (SID) - BMW-Pilot Marco Wittmann (Markt Erlbach) hat sich in der DTM den ersten Matchball gesichert und steht unmittelbar vor dem Gewinn des Meistertitels. Der 24-Jährige holte am Sonntag auf dem Nürburgring seinen vierten Saisonsieg im siebten Rennen und kann bereits beim nächsten Lauf in vier Wochen auf dem Lausitzring seinen ersten Gesamtsieg perfekt machen.

"Ich glaube, mittlerweile kann ich nicht mehr drumherum, es schaut ganz gut aus", sagte ein schmunzelnder Wittmann in der ARD, nachdem er in den vergangenen Monaten nicht über den Titel hatte sprechen wollen: "Jetzt heißt es: Weiter machen und konstant bleiben."

Die Ränge zwei und drei belegten in der Eifel Titelverteidiger Mike Rockenfeller (Neuwied) und dessen Audi-Kollege Edoardo Mortara (Italien). Der Meisterschaftszweite Mattias Ekström (Schweden/Audi) hatte sein Auto nach nur drei Runden wegen eines Unfalls abstellen müssen. Bester Mercedes-Pilot war der frühere Formel-1-Fahrer Paul di Resta (Schottland) auf dem vierten Platz.

Wittmann hat mit nun 120 Punkten bereits 64 Zähler Vorsprung auf Ekström und Mortara (beide 56), schon ein vierter Platz reicht Wittmann in der Lausitz auf jeden Fall zum Gesamtsieg.