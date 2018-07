Brünn (SID) - Motorrad-Pilot Sandro Cortese hat seine starke Form bestätigt und beim Großen Preis von Tschechien seinen ersten Podestplatz in der Moto2 gefeiert. Der 24-Jährige aus Berkheim fuhr beim elften Saisonlauf am Sonntag in Brünn auf den dritten Platz, schneller waren nur Sieger und WM-Spitzenreiter Esteve Rabat (Spanien) und dessen Teamkollege Mika Kallio (Finnland/beide Kalex).

Marcel Schrötter (Mistral) wurde Zehnter, Jonas Folger (beide Tordera-Spanien) reihte sich nach einer schwachen Anfangsphase mit seiner Kalex immerhin noch auf dem 15. Platz ein. Nach elf von 18 Rennen liegt Rabat im WM-Klassement mit 208 Punkten wieder etwas deutlicher vor Teamkollege Kallio (196). Cortese hat nun 58 Zähler auf dem Konto.

Der frühere Moto3-Weltmeister, der erst eine Woche zuvor mit Rang sechs in Indianapolis sein bis dahin bestes Moto2-Ergebnis eingefahren hatte, startete in Brünn stark. Gleich in der ersten Kurve schob er sich von Startplatz drei auf Position zwei vor, fiel wenig später jedoch auf den vierten Rang zurück.

Durch den Ausfall des Briten Sam Lowes (Speed Up) rückte der Italo-Schwabe jedoch bald wieder auf den Podestrang vor und fuhr diesen konzentriert ins Ziel. Im Jahr 2011 hatte Cortese, damals in der 125ccm-Klasse, in Brünn bereits seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert.