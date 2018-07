New York (dpa) - Pop-Sängerin Christina Aguilera hat laut "People" ihr Töchterchen zur Welt gebracht. Eine Sprecherin bestätigte dem Magazin, dass die Sängerin und Schauspielerin ein zweites Mal Mutter geworden sein. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Den offiziellen Informationen nach schenkte Aguilera ihrem kleinen Mädchen schon am Samstag in Los Angeles das Leben. Vater ist ihr Verlobter, Filmproduzent Matt Rutler. Von ihrem Ex-Ehemann Jordan Bratman hat sie bereits einen Sohn, den sechsjährigen Max Liron.

