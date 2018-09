VfB Stuttgart scheitert als zweiter Erstligist im DFB-Pokal

Berlin (dpa) - Der VfB Stuttgart ist als zweiter Erstligist schon in der Auftaktrunde des DFB-Pokals gescheitert. Beim Pflichtspiel-Comeback von Armin Veh als Trainer der Schwaben unterlag der Fußball-Bundesligist am Samstag beim Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum mit 0:2 (0:1). Am Vorabend war bereits der FSV Mainz 05 beim Drittligisten Chemnitzer FC ausgeschieden. Borussia Dortmund, Finalist der Vorsaison, zog dagegen dank eines 4:1 (1:0)-Sieges bei den Stuttgarter Kickers in die zweite Runde ein. Auch Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC, Hannover 96, der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt bezwangen ihre unterklassigen Gegner.

Deutsche 4 x 400-Meter-Staffeln rennen ins EM-Finale

Zürich (dpa) - Die beiden deutschen 4 x 400-Meter-Staffeln haben bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Zürich das Finale am Sonntag erreicht. Ruth Sophia Spelmeyer (Oldenburg), Lena Schmidt (Hilden), Janin Lindenberg (Magdeburg) und Lara Hoffmann (Köln) kamen als Vierte ihres Rennens in 3:30,39 Minuten über die Zeit weiter. Sie mussten sich im zweiten Vorlauf Russland, Polen und Großbritannien geschlagen geben. Bei den Männern qualifizierten sich am Samstag Thomas Schneider (Magdeburg), Miguel Rigau (Köln), David Gollnow (München) und Jonas Plass (München) als Dritte des zweiten Vorlaufs in 3:02,41 Minuten direkt für den Medaillenkampf.

Beerbaum auf Platz zwei beim Großen Preis in London

London (dpa) - Ludger Beerbaum hat beim Großen Preis der Global Champions Tour in London den Sieg verpasst. Der viermalige Olympiasieger aus Riesenbeck musste sich am Samstag im Stechen Scott Brash geschlagen geben. Der Brite benötigte mit Hello Sanctos 38,54 Sekunden für den fehlerlosen Ritt über den entscheidenden Parcours. Beerbaum blieb zwar auch ohne Fehler, war aber mit Zinedine in 43,85 Sekunden langsamer als Brash. Dritter wurde der Niederländer Maikel van der Vleuten auf Verdi mit vier Fehlerpunkten in 41,76 Sekunden.

Deutsche Volleyballmänner gewinnen Test gegen Italien

Cavalese/Italien (dpa) - Die deutsche Volleyballnationalmannschaft der Männer hat einen weiteren WM-Test gewonnen. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen bezwang am Samstag im italienischen Cavalese in einer hartumkämpften Partie den Gastgeber mit 3:2 (16:25, 13:25, 25:20, 25:23, 15:11). Nachdem die ersten beiden Sätze klar verloren gegangen waren, steigerten sich die Deutschen anschließend und drehten die Partie noch zu ihren Gunsten. Am Sonntag treffen beide Mannschaften in Trento erneut aufeinander.

Nationalstürmer Gomez trifft bei Testspielsieg über Real Madrid

Warschau (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalstürmer Mario Gomez hat seinen Club AC Florenz zu einem 2:1 (1:1)-Sieg im Testspiel gegen Real Madrid geführt. Bei den Spaniern kamen in der Partie am Samstagabend in Warschau auch Gomez' Nationalmannschaftskollegen Sami Khedira und Toni Kroos zum Einsatz. Der 28-jährige Angreifer führte den Serie-A-Club als Kapitän aufs Feld und erzielte in der 27. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich, nachdem Cristiano Ronaldo den Champions-League-Sieger früh in Führung gebracht hatte (4. Minute). Den Siegtreffer für Florenz erzielte der Spanier Marcos Alonso (69.).

Serena Williams im Finale des WTA-Turnier in Cincinnati

Cincinnati (dpa) - Die Tennis-Weltranglistenerste Serena Williams hat das Finale des WTA-Turniers in Cincinnati erreicht. Die auch an Nummer eins gesetzte Amerikanerin setzte sich am Samstag in ihrem Vorschlussrunden-Match gegen Caroline Wozniacki mit 2:6, 6:2, 6:4 durch. Für ihren Sieg gegen die an zwölf gesetzte Dänin benötigte Williams 1:43:04 Stunden. Im Endspiel der mit 2,57 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzverbanstaltung trifft sie auf die Gewinnerin des zweiten Halbfinales zwischen Maria Sharapowa aus Russland der Serbin Ana Ivanovic.