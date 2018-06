Moskau (AFP) Moskau hat Angaben der prorussischen Separatisten in der Ostukraine über Waffenlieferungen aus Russland dementiert. Die russische Regierung habe wiederholt gesagt, dass "keine Ausrüstung dorthin geschickt wird", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag dem Radiosender Goworit Moskwa. Zu Behauptungen der Rebellen, auch hunderte in Russland ausgebildete Kämpfer seien in die Ostukraine geschickt worden, äußerte sich der Sprecher nicht.

