Hamburg (AFP) Die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt verhängten internationalen Wirtschaftssanktionen gegen Russland wirken sich laut einem Bericht des "Spiegel" unter anderem bereits auf die Ölindustrie und die Finanzinstitutionen aus. Die Ölindustrie sei besonders bei der Förderung in der Arktis auf ausländische Technologie angewiesen, berichtet das Nachrichtenmagazin in seiner neuen Ausgabe. Aufgrund der Sanktionen lieferten die USA aber keine Fördertechnik mehr an das Unternehmen Gazprom Burenie. Mittelfristig könne die Ölförderung Russlands um bis zu zehn Prozent zurückgehen, zitiert der "Spiegel" Nikolai Gratschow vom Innovationszentrum Skolkowo bei Moskau.

