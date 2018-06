Erfurt (SID) - Box-Routinier Firat Arslan hat seine wohl letzte Chance auf einen WM-Titel vergeben. Am Samstagabend verlor der 43-Jährige aus Friedberg gegen IBF-Weltmeister Yoan Pablo Hernandez knapp nach Punkten. Der 14 Jahre jüngere Kubaner verteidigte seinen Titel im Cruisergewicht nach einem umstrittenen Urteil erfolgreich.

Der für den Berliner Sauerland-Boxstall kämpfende Hernandez, Schützling des Kult-Trainers Ulli Wegner, feierte in der thüringischen Landeshauptstadt in seinem 30. Profikampf den 29. Sieg. Für Arslan war es im 44. Fight die achte Niederlage. Mit einem Sieg hätte er sich zum ältesten Champion gekürt, den es in seiner Gewichtsklasse je gab.

"Respekt vor Arslan, er ist immer noch topfit", sagte Hernandez, "aber ich habe mich vorne gesehen". Der Herausforderer meinte: "Ich hatte das Gefühl, dass ich die klareren Treffer hatte. Ich bin kein Punktrichter und kann es nicht ändern."