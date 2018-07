Köln (SID) - Titelverteidiger Bayern München tritt in der ersten Pokalrunde ab 16.00 Uhr beim Drittligisten Preußen Münster an. Zuvor versucht Werder Bremen ab 14.30 Uhr beim Regionalligisten FV Illertissen, das vierte Erstrundenaus nacheinander zu vermeiden. Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn tritt beim ambitionierten Zweitliga-Aufsteiger RB Leipzig an. Außerdem im Einsatz: 1899 Hoffenheim, SC Freiburg, FC Augsburg und der VfL Wolfsburg.

Am sechsten und letzten Tag der Europameisterschaften in Zürich ruhen die deutschen Medaillen-Hoffnungen auf Kugelstoßerin Christina Schwanitz und Weitspringer Christian Reif. Vize-Weltmeisterin Schwanitz gilt als Gold-Favoritin, Reif als Kandidat für Edelmetall. Auch das Sprint-Quartett um Rekordmann Julian Reus könnte die bislang schwache DLV-Bilanz aufbessern.

Bei der EM in Berlin stehen ab 9.00 Uhr die Finals der Freiwasserschwimmer über 25 km auf dem Programm. Nachdem Rekordweltmeister Thomas Lurz auf seinen Start verzichtet hat, ruhen die deutschen Hoffnungen auf der Mainzerin Angela Maurer. Zudem kommt es zu weiteren Entscheidungen bei den Synchronschwimmern.