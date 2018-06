Augsburg (SID) - Slalom-Kanutin Ricarda Funk (Bad Kreuznach) hat das Weltcup-Finale in Augsburg im Kajak-Einer gewonnen und sich damit im Gesamtweltcup vom sechsten noch auf den dritten Rang vorgeschoben. Die 22 Jahre alte Europameisterin, die bereits in Prag triumphiert hatte, setzte sich beim fünften und letzten Weltcup-Rennen der Saison vor den beiden Tschechinnen Stepanka Hilgertova/Karolina Galuskova durch. Der Weltcup-Abschluss war das letzte Kräftemessen vor den Weltmeisterschaften im September in den USA.

Die weiteren deutschen Starterinnen Melanie Pfeifer (Augsburg) und Jasmin Schornberg (Hamm) beendeten den Wettkampf auf den Plätzen acht und neun. Das Gesamtklassement sicherte sich die Tagessiebte, Corinna Kuhnle aus Österreich. Schornberg landete insgesamt hinter Funk auf dem vierten Rang.

Bei den Männern verpassten die Slalom-Kanuten Franz Anton und Jan Benzien den Sieg nur knapp. Das Leipziger Duo wurde im Canadier-Zweier Zweiter, verbesserte sich damit aber im Gesamtklassement dank der doppelten Punkteprämie vom dritten auf den zweiten Rang.

Der Sieg auf dem Olympia-Eiskanal von 1972 ging an die Franzosen Gauthier Klauss/Matthieu Peche vor David Florence/Richard Hounslow aus Großbritannien. Das zweite deutsche Paar Robert Behling/Thomas Becker (Merseburg) verpasste als Tages- sowie als Gesamtvierter das Podium knapp. Gesamtsieger wurden die Slowaken Ladislav und Peter Skantar.