Trient (SID) - Die deutschen Volleyballer haben auch das zweite Testspiel gegen Gastgeber Italien im Vorfeld der WM in Polen (30. August bis 21. September) gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen setzte sich am Sonntag in Trient mit 3:0 (25:19, 25:22, 25:23) durch. Am Vortag hatte es in Cavalese ein 3:2 (16:25, 13:25, 25:20, 25:23, 15:11) gegen die ebenfalls für die WM qualifizierten Italiener gegeben.