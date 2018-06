Ferguson (AFP) Angesichts der Unruhen der vergangenen Tage ist in der US-Kleinstadt Ferguson nach Angaben örtlicher Medien die zweite Nacht in Folge eine Ausgangssperre verhängt worden. Wie lokale Medien am Sonntag berichteten, ordnete die Highway-Polizei an, dass die Ausgangssperre von Mitternacht bis zum frühen Montagmorgen gelten solle.

