Ferguson (AFP) Die seit der Tötung eines schwarzen Jugendlichen durch einen Polizisten von Protesten erschütterte US-Kleinstadt Ferguson kommt nicht zur Ruhe. In der Nacht zum Sonntag ignorierten rund 200 Demonstranten eine Ausgangssperre und harrten bei strömendem Regen in dem Viertel aus, wo eine Woche zuvor Michael Brown von einem Polizisten erschossen worden war. Polizisten in Kampfmontur gingen gegen die Menge vor, es gab sieben Festnahmen.

