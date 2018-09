Karlsruhe (AFP) Wegen verbotener Exporte von Gütern für das iranische Raketenprogramm hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen Deutsch-Iraner erhoben. Der 63-jährige Ali Reza B. soll von 2011 bis 2013 in zehn Fällen Güter aus deutscher Produktion oder aus Drittstaaten für das Raketenprogramm des Iran beschafft haben, wie die Behörde am Montag in Karlsruhe mitteilte. Die Ausfuhr in einem weiteren Fall wurde demnach durch die Exportkontrollbehörden verhindert.

