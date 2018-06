Berlin (AFP) Die Bundeswehr wird in dieser Woche ihre Hilfstransporte in den Nordirak fortsetzen. Ab Mitte der Woche sollten Transportmaschinen der Bundeswehr weitere 100 Tonnen humanitäre Güter in die Krisenregion bringen, kündigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag in Berlin an. Dabei handle es sich vor allem um Lebensmittel, Sanitätsmaterial und Decken. Bereits in der Vorwoche hatte die Bundeswehr 36 Tonnen Hilfsgüter in den Irak gebracht.

