Düsseldorf (AFP) Namhafte Politiker der Grünen sind uneins darüber, ob Waffen in den Irak geliefert werden sollten zur Bekämpfung der dortigen Dschihadisten. Der Vormarsch der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) müsse unbedingt gestoppt werden und Deutschland "da helfen, wo es in Absprache mit den europäischen und amerikanischen Partnern den sinnvollsten Beitrag leisten kann", sagte Parteichef Cem Özdemir dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). Humanitäre Hilfe sei zwar die erste Wahl, "aber auch Waffenlieferungen im Rahmen des rechtlich Möglichen können wir nicht von vornherein ausschließen".

