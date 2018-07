Kiew (AFP) Die ukrainische Regierung hat die prorussischen Separatisten beschuldigt, einen Flüchtlingskonvoi in der umkämpften Ostukraine beschossen und dutzende Menschen getötet zu haben. Die Aufständischen hätten am Montagmorgen nahe der Großstadt Lugansk mit russischen Mörsern und Grad-Raketenwerfern auf fliehende Zivilisten gefeuert, teilte ein Armeesprecher mit. Ein Krisentreffen der Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine in Berlin hatte zuvor keinen Durchbruch gebracht.

