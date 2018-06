Kiew (AFP) Die ukrainische Regierung hat angekündigt, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag nach Kiew fliegen werde. Außenminister Pawlo Klimkin sagte am Montag vor Journalisten in der ukrainischen Hauptstadt, Merkels Besuch sei für den 23. August geplant, einen Tag vor dem ukrainischen Nationalfeiertag. "Es wird ein sehr interessanter Besuch", sagte Klimkin weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.