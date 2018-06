Berlin (AFP) Die jüngsten Berichte über umstrittene Spionageaktivitäten des Bundesnachrichtendienstes (BND) sollen ein parlamentarisches Nachspiel haben: Der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages wird sich auf seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am 11. September mit den zufällig mitgeschnittenen Telefonaten von US-Politikern befassen, sagte der SPD-Obmann in dem Ausschuss, Christian Flisek, am Montag im Deutschlandfunk. Es müsse geklärt werden, wer zu welchem Zeitpunkt etwas darüber gewusst habe. Dabei sollten auch die Chefs von BND und Verfassungsschutz Rede und Antwort stehen.

