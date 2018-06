Berlin (AFP) Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) will bei der Reform des Prostitutionsgesetzes dafür sorgen, dass Prostituierte künftig nicht mehr unter überzogenen Mieten für Bordellzimmer leiden. In den am Montag AFP vorliegenden Eckpunkten des Ministeriums für das geplante Gesetz soll es deshalb Auflagen für die behördliche Erlaubnis eines Bordellbetriebes geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.