Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat sich besorgt über die Politik der rechtskonservativen Regierung in Ungarn geäußert. "Es ist die Summe der Angriffe auf die europäischen Werte, die Anlass zur fortwährenden Irritation gibt", sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). Deutschland danke anlässlich des 25. Jahrestages der Grenzöffnung durch Ungarn am 19. August 1989 den Ungarn, die sich damals für die Freiheit eingesetzt hätten. Wenn heute Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Ungarn unter Druck gerieten, müsse die Bundesregierung dies aber ansprechen.

