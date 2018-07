Berlin (AFP) Viele der über 50-jährigen Deutschen leben einer Studie zufolge gelassener und zugleich bewusster als die Jüngeren. So fühlen sich Mitglieder der Generation 50plus deutlich häufiger sehr wohl an ihrem Arbeitsplatz als ihre jüngeren Kollegen, wie aus der am Montag in Berlin vorgestellten Generationenstudie des Erfurter Forschungsinstituts Insa hervorgeht. Auch ernähren sich die Älteren bewusster: 71 Prozent der über 50-Jährigen essen mindestens einmal täglich Obst, 58 Prozent täglich Gemüse. Bei den Jüngeren trifft dies nur auf weniger als jeden Zweiten zu.

